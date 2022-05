Pnrr, quasi 10 milioni per il progetto “La città del mare”. «Locri e Siderno insieme per il futuro»

fondi pubblici

LOCRI «Locri e Siderno insieme per il futuro», scrivono su facebook i sindaci delle due città, Giovanni Calabrese e Mariateresa Fragomeni per celebrare il finanziamento di 9 milioni e 700mila euro per il progetto “La Città del Mare”, finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso le risorse del Pnrr.

«Attraverso la Città del Mare – si legge – andremo a riqualificare tutta la zona costiera tra Locri e Siderno con l’obiettivo di trasformarla in una mega area di sviluppo turistico.

Una quota parte del finanziamento di 700 mila euro verrà destinata ai comuni di Antonimina e Gerace con l’obiettivo di creare il giusto collegamento con la Città del Mare.

Un risultato oggi strepitoso, un grande traguardo che guarda al futuro sempre più bello e ottenuto grazie alla condivisione di un percorso politico e istituzionale che vede Siderno e Locri sempre più unite nell’interesse delle rispettive comunità.

Un ringraziamento lo rivolgiamo al Sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace e ai due consiglieri delegati, Domenico Mantegna e Salvatore Fuda, per aver creduto al progetto presentato e contribuito a farlo finanziare attraverso una corretta azione politica.

Infine un ringraziamento alla struttura tecnica guidata dall”ingenere Pietro Foti, che con un impegnativo lavoro è riuscito a rispettare le indicazioni e i tempi imposti dal relativo bando del PNRR e all’architetto Nicola Tucci per aver elaborato in poco tempo la proposta politica delle amministrazioni che oggi ha ottenuto il semaforo verde.

A breve l’atteso traguardo sarà reso pubblico alla stampa con una conferenza congiunta dai due Sindaci di Siderno e Locri».