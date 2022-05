Cosenza, il centro storico continua a crollare. «La gente va tutelata»

La denuncia

COSENZA Il centro storico continua a crollare. Il Comitato Piazza Piccola ha diffuso la notizia di ulteriori crolli che si sono verificati in via Giuseppe Campagna e nel sottopasso collegato al viale. La tutela e la messa in sicurezza di “Cosenza vecchia” sono al centro del dibattito cittadino da diverso tempo, ma una soluzione sistemica ed efficace non è ancora stata attuata. «Si riparte con le vecchie abitudini ovvero quella di mancanza di interventi e intimazione di allontanamento per pericolo di inagibilità del palazzo adiacente a chi abita suo malgrado lì. Pare infatti che il comune di Cosenza dovesse provvedere a puntellate il palazzo ma che ciò ancora non è avvenuto. A pagarne le spese sono le tre famiglie che vivono nel vicolo che rischiano di essere allontanati dalla loro casa senza che gli sia stata indicata e proposta una soluzione alternativa. La gente che sceglie e decide di restare al centro storico va tutelata non abbandonata. Ci auguriamo che le famiglie in questione siano presto ascoltate e che si arrivi a soluzioni concrete che garantiscano il poter vivere liberamente nel centro storico e la mancanza di pericoli». Il testo di denuncia condiviso sui social dal Comitato.

Il post del Comitato