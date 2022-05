Fontanella danneggiata ad Amantea, l’autore l’ha portata a riparare

La vicenda

AMANTEA Ha avuto un risvolto positivo la vicenda della fontanella storica danneggiata ad Amantea. L’uomo autore del gesto – già identificato dalle forze dell’ordine – si è fatto carico di trasportare la stessa fontana all’officina “Mille miglia” di Campora San Giovanni il cui proprietario si è offerto di ripararla gratuitamente.

La fontanella ricordiamo era stata danneggiata sabato scorso nel centro storico di Amantea. Un evento fortuito avvenuto nel corso di una “performance” audace del 40enne che si era appeso alla fontanella causandone la rottura. Una vicenda che aveva fatto il giro dei social per via di un video divenuto virale che ha ripreso quanto stava accadendo. In molti avevano puntato il dito contro l’uomo e il gruppo di ragazzi che avevano assistito alla scena senza intervenire.

Ora la svolta decisamente positiva della vicenda. Dopo la riparazione, la fontanella verrà ricollocata nel suggestivo angolo del centro storico di Amantea dove era posizionata da decenni.