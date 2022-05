Svolta in Sorical: il privato esce di scena, la società si appresta a diventare pubblica

La decisione

CATANZARO Prende corpo la pubblicizzazione completa e definitiva di Sorical con l’uscita di scena del socio privato. Oggi l’assemblea dei soci della società che gestisce le risorse idriche in Calabria ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto delle quote – pari a oltre 46% del apicale azionario – detenute dal socio privato, prima detenute dalla multinazionale francese Veolià ma ora detenute in pegno da Fsm, un fondo governativo tedesco. A determinare un’accelerazione per questo passaggio che di fatto apre nuovi scenari nella gestione dell’acqua in Calabria sarebbe stato – si apprende da fonti della Sorical – il via libera arrivato dallo stesso Fsm, che avrebbe liberato le quote per consentire alla Regione di rendere pubblica Sorical.

L’acquisto, con il formale passaggio delle quote del privato, da parte di Sorical sarà formalizzato nei prossimi giorni entro la fine del mese al massimo. Si concretizza, con questa decisione dell’assemblea dei soci della società guidata dal commissario Cataldo Calabretta, dunque la strategia di Occhiuto di pubblicizzare Sorical, sulla quale costruire il servizio idrico integrato, in vista della creazione di una multiutility. (c.a.)