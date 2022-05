Conferenza episcopale calabra, mons. Nostro è il nuovo segretario

la riunione

CATANZARO La Conferenza Episcopale Calabra si è riunita il 4 maggio nei locali del Seminario regionale “S. Pio X” di Catanzaro. Dopo la preghiera comune, i vescovi hanno espresso a mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme e segretario della CEC, auguri e felicitazioni per la nuova nomina a vescovo di Nicosia e la loro gratitudine per la testimonianza di bontà e mitezza, di comunione fraterna e di fede che egli ha offerto negli anni in cui ha svolto il suo ministero episcopale in Calabria. Come nuovo segretario della Conferenza Episcopale Calabra è stato eletto mons. Attilio Nostro, vescovo di Mileto–Nicotera–Tropea.

Si è poi dedicata grande attenzione alla preparazione alla prossima Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, all’andamento dell’Istituto Teologico Calabro, al Seminario Regionale. Nel pomeriggio i vescovi hanno valutato alcune iniziative ecclesiali riguardanti la Chiesa calabrese e hanno concluso la loro riunione con la preghiera del Vespro.