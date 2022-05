Politeama di Catanzaro, domani sera il gran finale con la Carmen. Il saluto di Abramo: abbiamo fatto un bel lavoro – VIDEO

L’evento

CATANZARO La “Carmen” di Bizet per concludere una stagione difficile ma comunque esaltante e positiva. C’è parecchia emozione, nel foyer del Teatro Politeama di Catanzaro, perché si presenta il gran finale in programma domani sera con la lirica dal respiro al tempo stesso calabrese e internazionale e anche perché è il momento di alcuni saluti davvero speciali, come quello del sindaco Sergio Abramo, alla sua ultima conferenza stampa quale presidente della Fondazione. «Ci ho messo il cuore e tutto l’impegno possibile», dice Abramo con un pizzico di commozione. Un impegno del resto che si è tradotto anche nella capacità di garantire a Catanzaro quello che in altre realtà calabresi non è garantito: il sipario alzato nonostante le difficoltà determinate dall’emergenza Covid, che ha costretto il management della Fondazione a ricalibrare tutta la macchina organizzativa e anche a studiare qualche idea innovativa come il “biglietto sospeso”, il biglietto che generosi catanzaresi hanno pagato in più per lasciarlo ai meno abbienti. Malgrado la durezza del momento, dunque, il Politeama è rimasto il polmone culturale di Catanzaro, rafforzandosi nella collaborazione con l’Istituto superiore di studi musicali Tchaikosky diretto da Filippo Arlia, collaborazione che è alla base della produzione di una “Carmen” di innegabile richiamo e di grande attesa.



Un’attesa palpabile per l’opera in programma domani sera alle ore 21, con grandi nomi a partire dal regista Enrico Stinchelli e dal maestro Arlia che dirigerà l’Orchestra Filarmonica della Calabria, che sarà sul palco insieme al Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa, mentre gli interpreti principali sono Karina Demurova (Carmen) ed Eduardo Sandoval (Don Josè). «Catanzaro per me è stata una vera sorpresa, con un teatro che abbina modernità e tradizione, in Europa se ne trovano pochi cosi, è evidente che qui allestire uno spettacolo richiede il massimo dell’impegno», sostiene il registra Stinchelli.

Mentre il maestro Arlia rimarca «l’altissimo livello degli attori e il lavoro straordinario di Stinchelli», spiegando che «con la Fondazione Politeama stiamo facendo bellissime cose, qui ci sentiamo parte di una grande famiglia come Istituto Tchaikosky».

Anche il sovrintendente del Politeama, Gianvito Casadonte, parla di «straordinaria conclusione della stagione teatrale, è una grande soddisfazione portare a casa un’opera come la Carmen». «Ricordo – aggiunge Casadonte – che siamo un teatro di provincia, ma non se ne trovano in giro di altri teatri così che fanno quello che facciamo noi, nonostante le difficoltà. E con orgoglio rivendichiamo il fatto di aver completato questa stagione, non era facile. Ringrazio anche il sindaco Abramo per la fiducia e la lungimiranza: non si è mai intromesso e avrebbe potuto farlo».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il dg della Fondazione Politeama, Aldo Costa: «Ce l’abbiamo fatta e ora chiudiamo con un avvenimento importante quale la lirica con una grande Carmen: occorrerebbero risorse ben diverse ma possiamo contare su rapporti e collegamenti senza i quali diventa difficile reggere il paso con le produzioni internazionali». Infine, il “congedo” di Abramo: «Non potevo perdermi quest’ultima conferenza stampa, ringrazio tutto il Cda, Casadonte, Costa, Arlia, tutto coloro che sono stati vicini al teatro, abbiamo fatto un bel lavoro, con ottimi risultati come la collaborazione con il Tchaikoski, e non era scontato dopo la pandemia». «Il nostro – rimarca il sindaco – è stato l’unico teatro aperto, a dispetto dei detrattori. Siamo anche in dirittura d’arrivo con il Polo delle Arti, che è una grande opportunità grazie alla quale Catanzaro come capoluogo di regione potrà supportare gli altri enti locali sulle attività culturali. Credo di aver fatto tutto con il cuore e con il massimo impegno, speriamo – conclude Abramo – che la prossima amministrazione continui su questa strada e su questa strategia». (c. a.)