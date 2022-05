Serie B, il Cosenza batte il Cittadella e guadagna i playout

la vittoria

COSENZA I “lupi” vincono al Marulla contro il Cittadella e si giocheranno la permanenza in B contro il Vicenza ai playout. Dopo un parziale a reti bianche, che mandava provvisoriamente la squadra di Bisoli in Lega Pro per effetto del gol dei veneti contro l’Alessandria, al minuto 65 è arrivato il gol di Massimo Zilli. La rete siglata dal giocatore rossoblu a soli sette minuti dal suo ingresso in campo basta per far retrocedere l’Alessandria che raggiunge Crotone e Pordenone completando le ultime tre posizioni.

I pitagorici concludono la stagione con una sconfitta casalinga per 1-0 contro il Parma. Decide "El Mudo" Vasquez al 30esimo del primo tempo.