L’accoglienza

CROTONE Nuovo sbarco di migranti nel Crotonese. Un’imbarcazione con settanta persone a bordo tra cui donne e bambini si è spiaggiata in località Capo Colonna. Si tratta di una barca a vela di 15 metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia costiera, polizia di stato, guardia di finanza e Croce Rossa Italiana che hanno soccorso le persone. In azione anche le squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone che hanno provveduto alla messa in sicurezza del natante.