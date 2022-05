Sostegno e sviluppo dei sistema di istruzione tecnica superiore, in arrivo la firma del protocollo

il protocollo

CATANZARO È convocata per domani, martedì 10 maggio, alle ore 10, presso la Sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro la conferenza stampa durante cui verrà firmato un protocollo d’intesa tra Regione Calabria, Fondazioni ITS, Rete nazionale Fondazioni ITS, Sistema Accademico regionale, USR Calabria, ANCI, Unindustria Calabria e Anpal Servizi. La firma pubblica del protocollo arriva dopo l’approvazione da parte della Giunta Occhiuto del Piano Territoriale Triennale 2022-2024 per l’Istruzione Tecnica Superiore, segmento della formazione terziaria sulla quale si concentrano molti interventi normativi e finanziari, a livello regionale e nazionale, volti a far sì che diventino viatico per l’accesso al mondo del lavoro per migliaia di studenti calabresi.

Per garantire il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi tesi a far crescere le attuali 8 fondazioni ITS riconosciute in Calabria, il Vicepresidente della Giunta Regionale Giusi Princi intende formalizzare il protocollo d’intesa con tutti i vari portatori di interesse a vario titolo coinvolti.