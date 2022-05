Commemorazione Caligiuri, Agricola: «Importante mantenere vivo il ricordo del sacrificio»

La cerimonia

LAMEZIA TERME Si è svolta oggi 10 maggio, nel Commissariato di Lamezia Terme, la cerimonia di commemorazione del 26° anniversario della morte del Vice sovrintendente della Polizia di Stato Pietro Caligiuri, medaglia d’oro al valore civile, già in servizio presso il Commissariato di Lamezia Terme, caduto nell’adempimento del dovere durante un conflitto a fuoco con un malvivente a pochi passi da casa sua.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Cappellano della Polizia di Stato Don Alessandro Nicastro, di alcuni rappresentanti della Sezione A.N.P.S. nonché di una rappresentanza del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

In occasione della cerimonia il Questore di Catanzaro Maurizio Agricola a nome del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini ha deposto un cuscino di fiori alla stele dei caduti della Polizia di Stato collocata all’interno del Commissariato.

Alla presenza delle autorità civili e militari, dei familiari e dei colleghi della vittima, «è stata ricordata ancora una volta – come affermato dal questore – l’importanza di mantenere vivo il ricordo del sacrificio degli appartenenti alle Forze dell’Ordine per tutelare le istituzioni democratiche e contrastare le strategie della lotta armata».