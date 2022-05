La grande musica classica al Politeama: serata dedicata a Beethoven

CATANZARO Dopo l’acclamato ritorno della lirica, con la “Carmen” riproposta in una nuova produzione originale, la programmazione del Teatro Politeama di Catanzaro prosegue con la stagione sinfonica promossa in collaborazione con l’Istituto “P. I. Tchaikovsky” e l’Orchestra filarmonica della Calabria. Venerdì 13 maggio, alle ore 21, sarà la volta della grande classica con una serata dedicata a Beethoven: il programma prevede l’esecuzione dell’Ouverture Coriolano, del Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 “Imperatore” e della Sinfonia n. 5.

A guidare i musicisti, in veste di direttore, sarà il maestro Kurt Schmid, già direttore onorario della Filarmonica di Stato di Tschernivtzi e direttore artistico dell’Orchestra sinfonica accademica della Filarmonica di Lugansk. Nella sua lunga carriera, ha anche ricevuto la Croce d’onore austriaca per la Scienza e l’Arte, first class, il più alto riconoscimento assegnato dalla Repubblica d’Austria per i risultati scientifici o artistici. Negli ultimi anni, Schmid ha diretto concerti con l’Academic Symphony Orchestra Lugansk/Ucraina a Linz, Salisburgo, Grieskirchen, Vienna e Hollabrunn, è diventato presidente del seminario di Musica di Vienna ed è stato nominato vice presidente della comunità Mozart della Bassa Austria.

Al pianoforte si esibirà Antonio Di Cristofano, solista che vanta una importante esperienza in recital e con orchestra presso prestigiose istituzioni italiane ed estere. Dopo aver debuttato nel 2006 con grande successo nella Weill Hall a New York, si è esibito nell’Isaac Stern Auditorium nella Carnegie Hall con la New England Symphony riscuotendo ampi consensi. Di notevole prestigio anche il debutto nella Sala Grande del Konzerthaus a Vienna, con la Wiener Mozart Orchestra, a cui è seguito un concerto nella Golden Hall del Musikverein. Ha inciso per la Velut Luna e Millenium vari cd, di cui è recentemente uscito l’ultimo con il titolo Encores. Di Cristofano è anche Professore Ospite al Conservatorio di Xiamen (Cina) e professore alla Accademia estiva Orpheus di Vienna. Nel 2018 ha ricevuto il Grifone d’Oro, la più alta onorificenza dalla Città di Grosseto.