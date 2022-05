Paterno Calabro, archiviato il procedimento per diffamazione a carico di 3 consiglieri

La decisione

PATERNO CALABRO È stato archiviato il procedimento penale a carico di tre consiglieri di minoranza di Paterno Calabro. La decisione è stata adottata dal gip di Cosenza, Morrone, che ha accolto totalmente le argomentazioni esposte dal legale dei tre esponenti politici locali. I tre erano stati denunciati dal sindaco del comune cosentino per diffamazione aggravata. Il gip ha decretato la definizione anticipata del procedimento, statuendo l’improcedibilita dell’azione penale, ravvisando, per come eccepito dall’avvocato Pierluigi Pugliese, del Foro di Cosenza, la ricorrenza nel caso di specie di un importante principio di diritto: Se la querela viene presentata, come privato, da un delegato, indipendentemente dalla qualità di pubblico ufficiale rivestita dal proponente, necessita, imprescindibilmente, l’autentica della sottoscrizione ad opera di soggetto a ciò deputato.