Giro d’Italia, Bouwman si aggiudica la tappa partita da Diamante – VIDEO

Ciclismo

DIAMANTE L’olandese Koen Bouwman ha vinto, dopo uno sprint a quattro, la 7/a tappa del 105/o Giro d’Italia di ciclismo, da Diamante a Potenza.

La carovana rosa è partita dalla cittadina del Tirreno cosentino attorno a mezzogiorno e dopo aver percorso 196 chilometri è giunta attorno alle 17,15 a Potenza in Basilicata. Ieri la Pami-Scalea vinta da Arnaud Demare al suo personale doppio risultato consecutivo. Lo sprinter ha tagliato in traguardo al fotofinish.

Quella di oggi è stata una gara più impegnativa, dopo la tappa sostanzialmente in pianura di ieri. Infatti i 196 chilometri che hanno affrontato gli atleti – l’avvio lungo il mare costituisce l’unica parte pianeggiante – si presentava con un forte dislivello: ben 4.510 metri. Da qui il massimo impegno che ogni singolo ciclista ha dovuto mettere per arrivare fino in fondo a Potenza.

L’ordine di arrivo

L’olandese Koen Bouwman, con il tempo di 5h12’30” e con qualche metro di vantaggio, ha preceduto sul traguardo il connazionale Bauke Mollema, secondo a 2″, e Davide Formolo, terzo con lo stesso tempo.

L’altro olandese Tom Dumoulin si è invece piazzato al quarto posto, a 19″. Quinto Davide Villella, a 2’25. Il gruppo, regolato dal tedesco Lennard Kamna, è arrivato sul traguardo con un ritardo di 2’59” dai primi quattro corridori. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa.