‘Ndrangheta a Roma, Vallone (Dia): «Documentata la presenza stabile nella Capitale»

l’annuncio

ROMA «Per la prima volta, siamo chiaramente ancora nella fase delle indagini, però

abbiamo documentato una presenza stabile, non occasionale non episodica, che aveva creato su Roma una riproduzione di ciò che avviene in Calabria. In Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Veneto, Piemonte abbiamo ormai decine di strutture di questo genere: le strutture tipiche dell’organizzazione ‘ndranghetista. Per la prima volta abbiamo documentato l’esistenza di una struttura del genere nella capitale alle dirette dipendenze delle strutture calabresi». Lo dice Maurizio Vallone, direttore della Direzione Investigativa

Antimafia (Dia) questa mattina su Rai Radio1 all’interno del programma Radio anch’io.