Riorganizzazione della Sanità, Profiti presto al fianco di Occhiuto

L’incarico

CATANZARO Giuseppe Profiti sarà il superconsulente del presidente della Regione, nonché commissario alla Sanità Roberto Occhiuto. A darne notizia “Il Secolo XIX” che annuncia il prossimo abbandono del manager e docente universitario dal suo incarico in Liguria dove il presidente della Regione Giovanni Toti lo aveva convinto a tornare nel maggio dello scorso anno per riorganizzare la sanità ligure. Profiti, già numero uno del Bambin Gesù di Roma, ha gestito diverse operazioni importanti in Liguria per il rilancio del sistema sanitario regionale dal piano “Restart” per l’abbattimento delle liste di attesa all’operazione Gaslini fino ai nuovi ospedali che dovranno sorgere nella regione. Ma nel suo palmares la gestione di tutte le iniziative che saranno finanziate con il Pnrr delle Aziende sanitarie liguri.

Secondo quanto riportato dal “Il Secolo XIX”, Profiti da tempo non risponde ai messaggi e alle telefonate del presidente Toti. Avrebbe appunto accettato l’incarico offerto di Occhiuto a cui sarebbe stato suggerito dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità.

Sempre secondo la storica testata ligure, l’ufficializzazione dell’incarico in Calabria per aiutare il governatore nella sua missione di rilanciare la sanità regionale avverrà nei prossimi giorni anche se Profiti sarà legato a Toti fino al 30 giugno. Un vincolo che però decadrebbe nel momento dell’incarico in Calabria.