Carolei, ricusata la lista del sindaco uscente

CAROLEI Ricusata la lista “Rinascita” a Carolei. A renderlo noto è il sindaco uscente Francesco Iannucci, che avrebbe dovuto guidare la formazione alle amministrative del prossimo 12 giugno. «Purtroppo la lista Rinascita è stata ricusata dalla commissione elettorale a causa della mia incandidabilità – dice Iannucci –. Tale decisione è stata adottata per un problema con la mia attività. Purtroppo non ero a conoscenza del problema, ma probabilmente altri sapevano». Il sindaco uscente chiede «scusa ai 12 compagni di viaggio che avevano accettato questa avventura, mi dispiace non aver saputo difendermi e difendervi da questa situazione e da loschi personaggi».

Iannucci ringrazia, inoltre, «tutti i dipendenti comunali, compresi gli ex Lsu-Lpu, gli ex in deroga e tutti i collaboratori, persone speciali senza le quali non avremmo mai potuto raggiungere i successi che abbiamo insieme ottenuto per migliorare Carolei. I dipendenti del nostro comune meritano di più. Grazie a tutti i cittadini che mi hanno sostenuto.

In questi 5 anni ho messo l’anima per migliorare il nostro comune. Spero di essere riuscito, almeno in parte, a rendervi fieri di me, ma sono consapevole che, a causa di una legge che sta per essere abrogata, non potrò avere l’onore, per il momento, di rappresentarvi. Carolei sta per scrivere una nuova pagina della sua storia con altri attori, tiferò sempre per i miei concittadini e sarò sempre dalla loro parte».