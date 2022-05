Il principe Alberto di Monaco visiterà Cittanova, Molochio e Gerace

l’incontro

MONACO Il 16 maggio, i sindaci dei comuni di Cittanova e Molochio sono stati ricevuti, al Palazzo dei Principi di Monaco, da Alberto II di Monaco. Nelle due giornate precedenti sono stati impegnati in riunioni con staff del principe per organizzare la visita ufficiale di Alberto di Monaco che si svolgerà a Cittanova, Molochio e Gerace nel mese di novembre prossimo. Ne danno notizia in una nota i primi cittadini di Cittanova e Molochio, Francesco Cosentino e Marco Giuseppe Caruso.

Nel corso delle giornate monegasche si è tenuta anche una riunione operativa, nella sala consiliare del principato di Monaco alla presenza dell’assessore Jacques Pastor, di Marco Colasanti, presidente della Fondazione Albert II e dell’ambasciatore italiano a Monte Carlo, Carlo Giulio Alaimo.

«La presenza del principe nei tre Comuni reggini e siti storici Grimaldi – hanno dichiarato Cosentino e Caruso – oltre ad essere un evento epocale ancor più che storico, rappresenta il coronamento e allo stesso tempo l’incipit di un percorso già iniziato ma che dovrà crescere nel tempo. La vicinanza del Principato verso le nostre comunità – hanno affermato i due primi cittadini a margine della manifestazione – è un privilegio del quale dobbiamo farne una bandiera e che dovrà essere coltivato nel tempo e al quale dovrà essere data la massima attenzione possibile. In futuro questo legame e quello con i Comuni che fanno parte dell’Associazione dovrà essere incentivato, implementato e considerato come una perla che va custodita gelosamente».

Foto: Gaetano Luci, Palais Princier