Nesci: «È importante parlare di formazione con i giovani»

formazione

COSENZA «È importante tornare a parlare nelle piazze di lavoro e di come sia fondamentale discutere di orientamento e formazione per i nostri ragazzi e le nostre ragazze». Lo ha detto la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, intervenendo a Cosenza alla tappa del tour “Neet Working Tour” organizzato dal ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone.

«Il Governo – ha aggiunto Nesci – ha presentato diversi progetti e bandi per aiutare i giovani e le famiglie per permettere di coniugare la vita e il mondo lavorativo. I fondi del Pnrr saranno fondamentali in questo senso per il Sud. Il 40%, infatti, è destinato alle regioni meridionali e questo ci darà modo di aprire una nuova stagione di sviluppo. Serve però grande senso di responsabilità da parte di tutti per attuare il Piano e aiutare anche i giovani a restare nei loro territori piuttosto che cercare altrove il loro futuro».