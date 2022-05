Sanità, il nuovo consulente di Occhiuto fa litigare i partiti in Liguria

le polemiche

CATANZARO Giuseppe Profiti, capo struttura di missione della sanità per la Liguria, diventerà presto uno dei consulenti della Regione Calabria per la sanità. La sua nomina, attesa per dare un’accelerata al progetto di riforma complessiva del sistema, è diventata materia del contendere politico in Liguria. In consiglio regionale il confronto si è scaldato. A sollevare la questione è stato Luca Garibaldi, capogruppo del Pd. «È scandalosa la decisione del­la giunta regionale di mante­nere in vita la Struttura di mis­sione con un coordinatore a mezzo servizio, visto che Pro­fiti ha accettato l’incarico come consulente in Calabria, ma con­tinuerà a gestire a distanza la Struttura. Una situazione as­surda». Per l’opposizione l’anomalia sta nel fatto che Profiti «farà il consulente in Calabria, ma continuerà a pren­dere lo stipendio per il suo ruo­lo nella Struttura di missione in Liguria». La risposta arriva direttamente dal governatore Giovanni Toti, che è anche assessore alla sanità: «La struttura di mis­sione del sistema sanitario e sociosanitario della Liguria continua il suo lavoro e il suo coordinatore, Giuseppe Profi­ti. L’incarico di consulente e collaboratore con il presidente della Regione Ca­labria, allo stato attuale, non modifica i rapporti in essere né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista dell’impegno personale. Al momento, la struttura di missione va avan­ti così com’è e non potrebbe es­sere diversamente».