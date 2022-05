«La svolta sulla sanità interessa tutti»

il commento

Gli ultimi risultati ottenuti dalla Calabria al tavolo Adduce rappresentano una grande novità sostanziale per la sanità regionale ahimè commissariata da ben 12 anni.

L’avanzo fatto registrare e lo sblocco delle somme del decreto Calabria portano 200 milioni alla struttura commissariale e dimostrano che il cammino iniziato dal presidente Occhiuto va decisamente nella giusta direzione.

Si va verso un’attuazione del programma operativo regionale che apre squarci importanti sul debito storico e sulle possibilità di pieno rilancio della nostra sanità pubblica.

Apprezzabile anche l’idea di affidare alla guardia di finanza gli accertamenti su alcune aziende i cui bilanci non sono stati approvati negli ultimi anni e che certificano il fallimento delle vecchie gestioni commissariali.

Fa bene il presidente a chiedere attenzione e rispetto al Governo dopo oltre un decennio di penalizzazioni vissute dalla nostra regione.

E registro con piacere dichiarazioni di responsabilità, come quella di Carlo Guccione, dirigente nazionale del Pd in materia, perché mai come in questo momento è utile ragionare insieme e condividere il percorso di fuoriuscita dalla emergenza.

Questo cambio di passo riguarda tutti e deve rappresentare un successo comune della Calabria, nella speranza che si agisca di concerto per migliorare la vita di tutti.

Il nostro obiettivo è quello di consentire al più presto un ritorno al regime ordinario delle prestazioni erogate, sia nell’ambito ospedaliero che in quello territoriale.

La Lega è impegnata in prima persona, con la sua rappresentanza parlamentare e governativa ad assicurare questo percorso di sviluppo e cambiamento. Crediamoci tutti.

*Capogruppo Lega Consiglio Regionale