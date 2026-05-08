Hantavirus, contagi e morti. Ma l’Oms esclude una nuova pandemia

il focolaio sulla nave da crociera

GINEVRA Dopo i casi registrati a bordo della nave da crociera MV Hondius e le tre vittime accertate, cresce l’attenzione internazionale sull’Hantavirus, il raro virus trasmesso principalmente dai roditori che ha spinto diversi Paesi ad attivare controlli sanitari e tracciamenti dei contatti. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha escluso che il focolaio di Hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius rappresenti l’inizio di una crisi sanitaria simile alla pandemia di Covid-19, pur avvertendo che potrebbero emergere altri casi nelle prossime settimane. Secondo il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, sono stati confermati sinora cinque casi e tre sospetti, inclusi tre decessi. Il virus individuato è il raro ceppo “Andes”, che può trasmettersi anche tra esseri umani. L’Hantavirus è una rara malattia respiratoria normalmente trasmessa dai roditori infetti e può provocare gravi complicazioni respiratorie, cardiache ed emorragiche. Non esistono vaccini né cure specifiche. Secondo le ricostruzioni, un passeggero avrebbe contratto il virus in Argentina prima dell’imbarco, contagiando successivamente altre persone durante la traversata dell’Atlantico. L’operatore olandese della nave ha dichiarato che al momento non risultano persone sintomatiche a bordo mentre l’imbarcazione è diretta verso l’isola spagnola di Tenerife. Le autorità britanniche hanno posto in autoisolamento precauzionale due passeggeri rientrati nel Regno Unito, pur definendo «molto basso» il rischio per la popolazione. Altrettanto hanno fatto le autorità di Singapore con due passeggeri rientrati nella città Stato.

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