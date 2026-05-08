Undici condanne e false identità: disposto il trattenimento di uno straniero nel Catanzarese

il provvedimento

CATANZARO Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, il Questore di Catanzaro, a seguito di un servizio di controllo del territorio svolto dal Comando Stazione Carabinieri di Belcastro, ha emesso un provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero risultato in posizione irregolare sul territorio dello Stato. Considerata la concreta pericolosità sociale del soggetto e il rischio di sottrazione ai provvedimenti dell’Autorità, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, secondo le previsioni dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 142/2015, dove l’uomo resterà in attesa della decisione relativa alla richiesta di asilo. L’uomo era gravato da diversi precedenti penali, destinatario di 11 condanne passate in giudicato, oltre a numerosi controlli e arresti eseguiti negli anni in diverse località del territorio nazionale. Dopo l’identificazione, il cittadino straniero è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro per gli accertamenti relativi alla regolarità della sua permanenza sul territorio italiano. Le verifiche si sono rivelate particolarmente complesse poiché, nel corso dei precedenti controlli, l’uomo aveva fornito ben 12 diverse identità, rendendo difficoltosa la ricostruzione della sua reale posizione anagrafica e giudiziaria. Nel corso delle procedure amministrative, il cittadino straniero ha manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, presumibilmente a scopo dilatorio.

Il cittadino straniero è stato accompagnato dai Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina presso la struttura individuata, dove è stato formalmente affidato al personale competente. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti amministrativi finalizzati all’accertamento della reale identità dell’uomo e alla ricostruzione completa della sua posizione sul territorio nazionale.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato