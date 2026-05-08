Catanzaro, ultima tappa prima dei playoff: al Ceravolo arriva il Bari – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CATANZARO Ultimo appuntamento della regular season per il Catanzaro, che questa sera alle 20.30 ospiterà il Bari allo stadio “Ceravolo” nell’anticipo che chiude il campionato dei giallorossi prima dell’avventura playoff. La squadra di Alberto Aquilani è già certa del quinto posto e conosce già il proprio destino in termini di classifica, ma la sfida contro i pugliesi rappresenta comunque un passaggio importante per arrivare agli spareggi promozione con ritmo, fiducia e condizione atletica ottimali.

L’attenzione in casa giallorossa è tutta rivolta al turno preliminare del 12 maggio, gara secca che deciderà buona parte delle ambizioni stagionali del Catanzaro. Prima, però, c’è da onorare l’ultimo impegno davanti al pubblico di casa, in un “Ceravolo” che anche quest’anno ha rappresentato uno dei punti di forza della squadra.

La formazione calabrese punta infatti a chiudere il campionato migliorando ulteriormente i numeri interni. Un eventuale successo consentirebbe ai giallorossi di raggiungere la doppia cifra di vittorie casalinghe, superando il rendimento ottenuto nella stagione guidata da Vincenzo Vivarini.

Aquilani, però, dovrà necessariamente fare i conti con la gestione delle energie. Con i playoff ormai alle porte, il tecnico potrebbe scegliere di ruotare diversi uomini della rosa, concedendo spazio a chi ha trovato meno continuità durante la stagione. Una scelta legata non solo alla necessità di preservare alcuni elementi chiave, ma anche alla volontà di avere più alternative pronte nella fase decisiva del campionato.

Il capitano Pietro Iemmello ancora non è al meglio e non è stato convocato per averlo pronto nella post-season. Attenzione anche ai diffidati, che potrebbero essere preservati per evitare squalifiche pesanti nei playoff. In avanti confermato Pittarello, supportato sulla trequarti da Liberali e Alesi.

Di fronte ci sarà un Bari che invece ha ancora bisogno di punti per evitare complicazioni nella corsa salvezza. I biancorossi arrivano al “Ceravolo” con la necessità di muovere la classifica e sperare nei risultati provenienti dagli altri campi. La squadra biancorossa si gioca infatti la permanenza in Serie B tra playout e rischio retrocessione diretta.

Sarà anche una sfida dal sapore particolare per alcuni ex. Tra questi il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Cassandro, Pompetti, Rispoli, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All.: Aquilani.

BARI (4-3-2-1): Cerofolini; Dickmann, Odenthal, Mantovani, Dorval; Maggiore, Artioli, Esteves; Piscopo, Rao; Moncini. All.: Longo.

Foto Us Catanzaro

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