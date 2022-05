Lo spettacolo di una balenottera al tramonto a largo di Amendolara – VIDEO

l’avvistamento

AMENDOLARA Una balenottera al tramonto. È quanto pubblicato su Facebook da Marco Ardito e ripreso da L’Eco dello Jonio. Al crepuscolo è ben visibile un mammifero marino di grandi dimensioni, una balenottera o una beluga.

«Siamo ad Amendolara, alto Jonio cosentino. È enorme – dice Marco nel video – e da circa 20 minuti che questa balenottera mi gira intorno». Della presenza nel mar Jonio – scrive L’Eco – di questi mammiferi se ne parlava già nel 2015, in una ricerca pubblicata sulla rivista Plos one, che si basava sui dati raccolti dall’osservatorio sottomarino multidisciplinare Nemo-Sn1 ospitato, a 2.100 metri di profondità al largo di Catania, nell’infrastruttura sottomarina che l’istituto nazionale di fisica nucleare ha realizzato per il telescopio per neutrini Km3net.