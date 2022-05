Stanley Tucci in Calabria. Film Commission: «Un onore ospitarlo in Calabria»

L’evento

CATANZARO «La Fondazione Calabria Film Commission, guidata dal Commissario Straordinario Anton Giulio Grande, dà il benvenuto a Stanley Tucci: l’attore, di origini calabresi (nonni di Marzi, stessa città natale del premio Oscar Mauro Fiore, e Serra San Bruno, mamma di Cittanova), in questi giorni sta girando, in vari luoghi della regione, una puntata della nuova stagione della serie tv della Cnn, Stanley Tucci: Searching for Italy». Lo riporta una nota della Fondazione che aggiunge: «Un viaggio che Tucci (protagonista di tanti film di successo, da Big Night ad Amabili resti, da Era mio padre a Il diavolo veste Prada) compie tra le regioni italiane, mostrandone storia e bellezze attraverso un percorso tra le tradizioni gastronomiche: una serie che, nella prima stagione, ha riscosso notevole successo in Usa, ottenendo due nomination agli Emmy Awards». «Una bella notizia per tutti – conclude la nota – ospitare un grande attore come Stanley Tucci e questa importante produzione, per la quale la Fondazione ha garantito, insieme alle municipalità, il supporto tecnico e logistico, nella fase di preparazione».