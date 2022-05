Vicenza-Cosenza, danneggiano il bus e aggrediscono l’autista: Daspo a 3 tifosi

calcio

VICENZA Tre Daspo sono stati emessi dal Questore di Vicenza Paolo Sartori in seguito agli episodi di violenza commessi lo scorso 12 maggio al termine dello spareggio playout tra il Lanerossi e il Cosenza. A fine gara, durante il trasferimento della tifoseria ospite dallo stadio al casello autostradale di Vicenza Est a bordo di autobus, tre ultras cosentini si sono resi protagonisti dell’aggressione all’autista del mezzo. Un bergamasco di 30 anni ed un cosentino di 54, dopo essere scesi da una porta posteriore dell’autobus e risaliti sul mezzo dalla porta anteriore forzandola, hanno aggredito violentemente l’autista, procurandogli lesioni al volto, in seguito giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale di Vicenza in 7 giorni. Una terza persona, un veneziano di 47 anni, ha invece scardinato e infranto un finestrino dell’autobus. Le indagini della Digos di Vicenza, in collaborazione con i colleghi di Cosenza, hanno portato all’individuazione dei responsabili. A coloro che hanno aggredito l’autista è stato comminato un Daspo per la durata di 7 anni, di 5 per il veneziano.