Catanzaro, intesa tra i candidati sindaco per la scelta degli scrutatori

l’accordo

CATANZARO I candidati sindaco al Comune di Catanzaro, Antonio Campo, Francesco Di Lieto, Valerio Donato, Wanda Ferro, Nicola Fiorita, Antonello Talerico, hanno sottoscritto una dichiarazione comune sulla nomina degli scrutatori, in vista delle elezioni amministrative nel Comune Capoluogo fissate per il prossimo 12 giugno. «I candidati sindaco – si legge nella dichiarazione – giudicano il sorteggio degli scrutatori essere il criterio ottimale per garantire oggettività e trasparenza alle operazioni di voto. Nell’ipotesi in cui la Commissione elettorale competente per materia dovesse tuttavia manifestare un orientamento diverso, i candidati sindaco chiedono che a ciascuno e in egual misura venga garantita una quota di scrutatori medesimi da nominare ciascuno secondo le diverse modalità previste dalla legge, sorteggio compreso».