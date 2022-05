Fiamme lambiscono il cimitero di Vibo. Annerite alcune cappelle

La vicenda

VIBO VALENTIA Un incendio si è sviluppato poco dopo le 11 accanto al cimitero comunale di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia. Per cause in corso di accertamento ed al vaglio dei vigili del fuoco, il rogo ha circondato il perimetro del luogo di preghiera, con le fiamme che in alcuni punti hanno raggiunto le cappelle funerarie danneggiandole e

annerendo le costruzioni.

Le fiamme si sono poi propagate anche dalla parte opposta della Statale 18 raggiungendo il giardino di una palazzina di due piani. Il fumo denso e nero ha reso difficoltosa la circolazione stradale lungo la trafficata arteria.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre, che si sono messi all’opera per estinguere i focolai, operando sia all’interno che soprattutto all’esterno del cimitero.

Il traffico è stato bloccato per diversi minuti con la polizia che ha disciplinato la circolazione dei mezzi,

tornata alla normalità verso le 12.