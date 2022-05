Controlli antidroga a Squillace, arrestato un pusher

I controlli

SQUILLACE Detenzione di sostanza stupefacente con la finalità di vendita a terzi. Con questa accusa i carabinieri della Stazione di Squillace, coadiuvati dall’unità cinofila di Vibo Valentia, hanno arrestato un pregiudicato del luogo.

In particolare a seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione perfettamente funzionante e due cartucce cal. 7.65 illegalmente detenute.

A seguito del rinvenimento i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’interno di un magazzino nelle disponibilità del soggetto, dove veniva trovata una busta di cellophane contenente circa 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato previsto dall’Art.73 del DPR 309/90 e si trova nel regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria in attesa di convalida. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari