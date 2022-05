Nuovo rogo a Corigliano Rossano. In fiamme un autoarticolato

Il caso

CORIGLIANO ROSSANO Ennesimo incendio a Corigliano Rossano. Questa volta ad andare a fuoco un autoarticolato di una azienda di trasporti della Sibaritide con sede nella zona industriale di Corigliano.

Solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano si è evitato il peggio perché nella rimessa dove era parcheggiato il rimorchio erano presenti altri tir.

Le fiamme hanno avvolto la parte posteriore del mezzo pesante che in quel momento non era carico. Le squadra dei vigili del fuoco intervenuta non ha rivenuto nelle vicinanze contenitori incendiari di sorta ma è comunque probabile che si tratti di un rogo di origine dolosa, con le modalità di innesco ormai solite che non lasciano tracce e che stanno caratterizzando le centinaia di incendi in città negli ultimi tre anni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale che hanno avviato le indagini. Proprio nei giorni scorsi gli uomini del tenete colonnello Raffaele Giovinazzo avevano assicurato alla giustizia tre persone accusate di aver incendiato alcuni mezzi nella zona. Questo è il trentesimo mezzo avvolto dalle fiamme a Corigliano Rossano dall’inizio dell’anno. (lu.la.)