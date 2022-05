Occhiuto “avvisa” tutti i dirigenti: «Certi decreti vanno approfonditi attentamente prima di essere firmati»

dalla regione

COSENZA «Ho già detto che decreti del genere dovrebbero essere meglio approfonditi prima di essere firmati. Domani mi occuperò di questo come annunciato». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ai microfoni del Tg3 Calabria, a margine di un’iniziativa a Cosenza, è ritornato sulla vicenda, da lui denunciata venerdì sera su facebook, del decreto della dirigente del Dipartimento Turismo, Gina Aquino, che ha autorizzato una spesa di oltre 160mila euro in gadget: per come già riferito da Occhiuto, il decreto verrà revocato e la dirigente verrà rimossa. «L’assessore Orsomarso – ha quindi specificato Occhiuto – sta lavorando molto bene, ha ideato questo marchio “Calabria Straordinaria” che viene utilizzato anche in altre occasioni, ha fatto un buon lavoro alla Borsa Internazionale del Tursimo, ma spesso chi dà l’indirizzo politico non è cosciente di quello che avviene nei Dipartimenti. Segnali del genere servono anche a rendere evidente a tutti nei Dipartimenti che quando si assumono decisioni amministrative queste decisioni si devono assumere dopo averle ponderate e attentamente valutate».