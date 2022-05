Corigliano Rossano, va in fiamme un’officina

il rogo

CORIGLIANO ROSSANO Non si placa la sete di fuoco a Corigliano Rossano. In serata le fiamme hanno avvolto l’officina Socas, situata in contrada Fabrizio, terra di mezzo tra Corigliano e Rossano nell’ex comune ausonico. Per cause ancora al vaglio degli investigatori le fiamme si sono sviluppate nell’area dell’officina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Tra le piste battute dagli inquirenti, quella dolosa. (lu. la.)