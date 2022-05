Caminiti, Bueti, Santoro: le idee per la nuova guida di Villa San Giovanni

20.20

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il talk di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’altro Corriere tv.

Ospiti di Ugo Floro, i candidati alla carica di sindaco di Villa San Giovanni. Come è noto, infatti, anche l’importante centro che guarda da vicino allo Stretto sarà interessato dalla tornata elettorale amministrativa prevista per il prossimo 12 giugno.

Tre gli sfidanti che se ne contenderanno la guida municipale: Giusy Caminiti, espressione di una formazione che fa riferimento al centro, Marco Santoro, pienamente incardinato invece nell’alveo del centrodestra e Demetrio Bueti a capo di un raggruppamento civico.

Vari gli argomenti di confronto, a partire dalla natura politica delle compagini schierate sulla griglia di partenza, passando per la legalità, programmi di rilancio socio-economico della realtà villese e per la salute dei cittadini minata da un alto tasso di inquinamento atmosferico, fino al progetto-ponte, con un occhio ovviamente puntato alle prospettive offerte dal Pnrr.