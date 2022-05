Cosenza, arriva l’ok dell’Asp. “Riconosciuta” l’attività della clinica Santa Lucia

l’impasse

COSENZA «La lotta paga, sempre!». E’ il messaggio lanciato dalla Cgil di Cosenza in merito alla situazione dei lavoratori della clinica Santa Lucia. «Dopo giorni di protesta e presidi, per le lavoratrici ed i lavoratori della clinica Santa Lucia, finalmente, la buona notizia. L’incontro con il commissario dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, ha avuto come epilogo il riconoscimento delle attività svolte dalla clinica ormai da decenni e che rischiava di essere interrotta con grave danno alla comunità e la perdita di diciotto posti di lavoro». L’Asp, con l’adozione di odierni atti ha riconosciuto alla struttura l’attività svolta in questi anni e dunque potrà operare in base al decreto 11/2022 (che prevede per le aziende prive di accreditamento di garantire le prestazioni in attesa del disco verde della Regione).