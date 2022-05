Texas, gli americani chiedono leggi più rigide sulle armi

dopo la strage

La maggior parte degli americani vuole leggi più rigide sulle armi. Lo rivela un sondaggio Reuters/Ipsos condotto dopo il massacro nella scuola elementare di Uvalda in Texas, dove hanno perso la vita 19 bambini e due insegnanti. Su 940 intervistati, l’84% ha affermato di essere a favore dei controlli sul profilo di chi vuole acquistare un’arma da fuoco, il 70% di appoggiare delle misure d’emergenza che consentono alle autorità di confiscare armi a persone considerate una minaccia. Il 72% ha dichiarato di appoggiare l’innalzamento dell’età minima per acquistare un’arma da 18 a 21 anni. Solo il 35 tuttavia si dice «fiducioso che il Congresso inasprirà le leggi sulle armi quest’anno».

La visita di Biden

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che nei prossimi giorni lui e la first lady voleranno in Texas per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola di Uvalde. «Io e Jill andremo in Texas nei prossimi giorni per incontrare le famiglie e far sapere loro che abbiamo un’idea, giusto un’idea, del loro dolore e per, speriamo, apportare un po’ di conforto ad una comunità in stato di shock», ha detto parlando dalla Casa Bianca.