Fine settimana instabile al Sud: previsti rovesci e crollo termico

In arrivo una massa d’aria polare dalla Svezia con un crollo termico nel weekend di 10-12 gradi, ad iniziare dal Nord. E, seppure la tendenza è da confermare, la prossima settimana potrebbe tornare un anticiclone “gigantesco“ con un nuovo periodo africano ancora più caldo.

Le previsioni

Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, che indica nella giornata di domani il primo cambiamento significativo con l’arrivo di venti forti di Bora e rovesci intensi sul Triveneto al mattino, in estensione verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia. Il vento forte sarà un protagonista del weekend al Nord e sulla fascia adriatica, insieme ai fenomeni temporaleschi associati localmente anche a grandine e colpi di vento. Un sabato instabile anche al Sud per l’arrivo di un ciclone dalla Sardegna: previsti temporali soprattutto in Sicilia. La domenica, l’ultima di maggio, vedrà una maggiore probabilità di acquazzoni, brevi ma localmente intensi, sulle regioni centrali in un contesto termico eccezionale su gran parte dell’Italia: in Pianura Padana, da Bologna a Torino sono previste massime autunnali sui 15/18 gradi. Anche al Centro attesi valori tra 19 e 24 gradi, solo al Sud resisterà un po’ di caldo con punte di 28 gradi sulle Isole Maggiori. Le indicazioni per la prossima settimana, invece, parlano di un possibile ritorno del caldo africano, con massime fino a 36-38 gradi. Nel dettaglio, al Sud: instabile con frequenti rovesci e calo termico.