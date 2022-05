Protocollo Comune di Cosenza-Unical, il Pd: «L’ente si avvarrà dell’esperienza dell’Ateneo»

il commento

COSENZA «Il gruppo consiliare del Partito democratico del Comune di Cosenza esprime soddisfazione per un altro importante risultato raggiunto: la definizione del protocollo di collaborazione con forza portata avanti dal gruppo consiliare che ha nei, mesi scorsi, intrapreso un confronto continuo con i delegati del rettore». È quanto riferito in una nota del partito.

«La volontà di sottoscrivere il protocollo nasce dalla necessità di permettere all’Amministrazione comunale di avvalersi delle competenze ed esperienze che l’Università della Calabria ha maturato nei suoi primi e importanti 50 anni di storia.

Il protocollo offrirà la possibilità di avviare tavoli tecnici ed iniziative progettuali su diversi ambiti tematici che oggi più che mai, anche grazie al Pnrr, sono non solo al centro dell’azione politica dell’Amministrazione comunale ma anche al centro dell’azione politica del Pd: ambiente, mobilità sostenibile, transizione ecologica e digitale, ricerca e innovazione, solo per citarne alcuni. Nelle prossime settimane sarà avviata la collaborazione su mobilità e trasporti urbani finalizzati alla definizione del PUT (Piano Urbano Trasporti) e PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e che vedranno il coordinamento dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Damiano Covelli, insieme alla Consigliera Concetta De Paola, Presidente della Commissione Mobilità e Trasporti, la Consigliera Caterina Savastano e i Professori Piero Guido e Raffaele Zinno delegati rispettivamente per il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria. Siamo sicuri – termina la nota – che la proficua collaborazione con l’Università della Calabria rappresenterà un ulteriore elemento di spinta verso la realizzazione del progetto Cosenza 2050».