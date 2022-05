«I progetti della nuova Catanzaro»

L’analisi

Dopo l’impegno per un riassetto della Città Valerio Donato continua ad occuparsi del territorio e con questo impegno si è presentato alla comunità dell’Udc. Lo ha fatto nei giorni scorsi assieme a Gianluca Tassone che corre nella grande lista civica voluta da Donato con la speranza di conquistare il diritto a partecipare nel Consiglio Comunale.

Entrambi si sono soffermati sul significato dell’impegno finora profuso che comprende i bisogni e le esigenze dei catanzaresi; un impegno che comporta, oltre ad una sintonia con il comune sentire, anche la condivisione dei percorsi virtuosi nel rispetto della Città e verso i catanzaresi. E’ stato così possibile compiacersi che amministrare una città, e nello specifico Catanzaro, presuppone che si siano compresi i bisogni e le esigenze della comunità. Elementi che possono sembrare persino banali, ma che contengono tutte le sfaccettature per capire la preparazione e la cultura politica di un candidato a sindaco.

L’incontro ha rappresentato una sorta di filo conduttore tra i due candidati, gli iscritti e i simpatizzanti dell’”Unione di Centro” eredi della grande Democrazia Cristiana; un incontro durante il quale Donato e Tassone hanno sintetizzato il lavoro compiuto e quello, ancora più difficile, che rimane ancora da fare nella prospettiva che l’elettorato dia loro fiducia per amministrare Catanzaro. Intanto l’incontro, come tutti gli altri che l’hanno preceduto, è servito per prendere atto delle istanze che migliaia di elettori hanno fatto, spinti dal desiderio di uno sviluppo sociale ed economico di Catanzaro.

Sul punto Donato si è soffermato evidenziandone importanza e finalità, «che dovranno avvenire – ha detto – in sintonia con il sentire collettivo dei catanzaresi considerato che rappresenta il percorso virtuoso sul quale la nuova Amministrazione Comunale intende operare».

In particolare Donato ha fatto riferimento ai quartieri, specie a quelli a sud della Città, tra “Lido” e “Santa Maria”: Corvo, Aranceto e Pistoia – ha detto il candidato a Sindaco – pongono il serio problema della mancanza di igiene pubblica. «Nei tre quartieri – ha aggiunto – è evidente lo stato di abbandono che tutt’oggi determina frammentazione e isolamento sociale». Ed ha auspicato un progetto di risanamento con urgenti interventi anche igienici.

Il riferimento ai quartieri ha assorbito buona parte dell’intervento di Valerio Donato anche in relazione ai collegamenti ferroviari che mancano e che vanno, viceversa, considerati perché sono indispensabili oltre che per un loro sviluppo, anche per rendere effettiva e funzionale l’unità comunale e, dunque, il progresso di Catanzaro. Altrettanto interessante e apprezzato l’intervento di Gianluca Tassone, candidato per la lista “Progetto Catanzaro”, che ha concordato con Donato circa l’impegno per trasformare la Città capoluogo di regione attraverso «un progetto di sviluppo urbano» che può essere attuato con il recupero e la riqualificazione del centro storico, cui va aggiunto un efficiente sistema della mobilità che renderà possibile la valorizzazione di Germaneto e il potenziale turistico di Catanzaro Lido.

Gianluca Tassone ha concluso l’intervento ribadendo l’impegno che «i progetti per il l’ammodernamento del Capoluogo, va fatto con la condivisione dei cittadini».

*giornalista