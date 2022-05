la vicenda

NOCERA TERINESE È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto lungo la statale 18 all’altezza di Nocera Terinese. Coinvolti nel sinistro una moto, un’autovettura e un trattore, ad avere la peggio il centauro che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 sopraggiunti sul posto. In azione anche una squadra dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’esatta dinamica. A causa dell’incidente il traffico lungo la statale è stato interrotto e il personale dell’Anas è entrato in azione per ristabilire la sicurezza per la circolazione dei veicoli sulla stradale.