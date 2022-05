il dibattito

CATANZARO Martedì 31 Maggio, alle ore 11,30, presso la Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, si terrà una conferenza stampa indetta dalle Associazioni “Amici dell’Avanti” e “Forum Riformista” per illustrare le ragioni del “SI” ai cinque Referendum per cambiare la giustizia, per i quali si voterà Domenica 12 Giugno. I quesiti referendari sono di grande rilievo per la vita e la tenuta democratica del Paese e proprio per questo, i cittadini elettori devono poter essere adeguatamente informati poiché dalle loro scelte dipenderà la possibilità di cambiare le cose in direzione di una vera riforma della Giustizia per correggere il forte squilibrio esistente oggi tra i diversi poteri dello Stato. Le forze autenticamente democratiche devono assumere questo impegno tra le priorità della loro agenda politica. All’incontro interverranno Michele Drosi, Presidente dell’Associazione “Amici dell’Avanti”, Fernando Rocca, Presidente del “Forum Riformista”, Pino Franzè ed Ugo Gardini.