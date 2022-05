Scoperto falso dentista ad Isola: denunciato 53enne

I controlli

ISOLA CAPO RIZZUTO Svolgeva l’attività odontoiatra nel Crotonese pur non avendo alcun titolo. A sorprendere il sedicente dentista i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto che hanno denunciato il 53enne del posto. In particolare, i militari nel corso di mirati controlli alle attività produttive della zona, hanno individuato l’uomo mentre stava svolgendo la mansione all’interno di uno studio risultato poi privo anche qualsiasi autorizzazione comunale. Il 53enne non è riuscito a dimostrare ai carabinieri il possesso di alcun titolo abilitativo, né alcuna laurea nella materia che stava svolgendo nei locali di cui è risultato proprietario il figlio, 24enne.

Sempre nel corso dei controlli sul territorio, i carabinieri hanno individuato un’officina meccanica dell’ampiezza di 150 mq all’interno della quale un 58enne del luogo stava riparando degli autoveicoli, pur non possedendo la prevista SCIA Comunale per l’apertura di attività commerciali.

Anomalie sono state riscontrate dai carabinieri anche in una barberia, anche priva della relativa insegna, dove sono stati sorpresi un 49enne e un 25enne intenti a esercitare l’attività di taglio dei capelli ad alcuni avventori, in assenza di tutte le prescritte autorizzazioni, quali, ad esempio, la licenza, la SCIA Comunale e la nomina del Responsabile Tecnico.

Al termine delle attività, il sedicente odontoiatra è stato deferito penalmente per “esercizio abusivo di una professione”, mentre lo studio medico, l’autofficina e le barberie sono state sequestrate amministrativamente e i loro proprietari segnalati ai competenti Uffici Comunali per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, complessivamente quantificate in circa 30mila euro.