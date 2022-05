Asp di Catanzaro, bilancio ancora in rosso: nel 2021 perdita d’esercizio di 11,6 milioni

i conti della sanità

CATANZARO Una perdita d’esercizio sempre milionaria, praticamente in linea con quella dell’anno precedente e la solita emergenza contenzioso, i cui costi sono «allarmanti». Sono queste le criticità che emergono dallo schema di bilancio d’esercizio 2021 dell’Asp di Catanzaro, approvato nelle ultime ore dal commissario straordinario Ilario Lazzaro. Il documento copre un arco temporale che in gran parte ricade sotto la gestione commissione straordinaria dell’Asp rimasta in carica alla guida dell’Asp fino allo scorso mese di settembre dopo lo scioglimento dell’azienda per infiltrazioni mafiose. Nel dettaglio, dai dati del bilancio d’esercizio 2021 si evince una perdita di esercizio pari a 11,653 milioni, di poco inferiore a quella registrata a fine esercizio 2020, quando l’Asp di Catanzaro chiuse con un “buco” di 12,8 milioni di euro.

La relazione di gestione spiega che nel 2021 «il Covid 19 ha rappresentato un vero e proprio acceleratore di cambiamenti che ha confermato la necessaria evoluzione dell’assistenza territoriale, attraverso la creazione di équipes multidisciplinari ed una maggiore integrazione dei servizi territoriali e il coinvolgimento della comunità». Sul piano prettamente contabile, la relazione di gestione dell’Asp di Catanzaro evidenzia che attenzione «è stata riservata alla gestione del contenzioso i cui costi sono, infatti, allarmanti, sicché le iniziative da continuare ad implementare sono finalizzate alla riduzione del rischio di soccombenza, attraverso una analisi più oculata delle “materie del contendere” che coinvolga i settori interessati, anche in una ottica di prevenzione del contenzioso medesimo». (a. c.)