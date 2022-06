l’iniziativa

COSENZA Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Estiva “Futuri Urbani. Visioni, azioni e politiche per la transizione delle città”. L’iscrizione alla seconda edizione della Summer School è gratuita

Che cosa è, a chi è rivolta e cosa si propone

La scuola si svolgerà dal 18 al 22 luglio nel Centro Storico di Cosenza. È rivolta a studentesse e studenti, dottorande/i, operatori e operatrici degli enti pubblici e del terzo settore, a professionisti/e, cittadini e cittadine che vogliano approfondire argomenti legati all’innovazione urbana e sociale in maniera interdisciplinare. In particolare, verranno approfonditi temi e processi riguardanti: le città e le trasformazioni urbane, l’autonomia differenziata, l’ecologia politica, le buone pratiche di cooperazione per la rigenerazione degli spazi e la co-gestione dei beni comuni. Per una settimana, sociologi, politologi, filosofi, urbanisti, economisti, giuristi terranno lezioni dedicate all’analisi degli aspetti sociali, economici e ambientali della politica e dell’ecologia urbana partendo dalle sfide esistenti, ma anche puntando all’identificazione di nuove possibilità di cooperazione e alla costruzione di nuove reti e conoscenze. In questa prospettiva, il corso propone un approccio multi-metodologico: alle lezioni della mattina, di taglio più teorico, seguiranno dibattiti e laboratori pomeridiani che vogliono favorire la presa di parola delle/dei partecipanti e una loro maggiore interazione con le realtà associative che operano stabilmente nella città di Cosenza. Sono in particolare previsti tre Laboratori: 1) Verde urbano e beni comuni; 2) La co-produzione di welfare fra giustizia sociale e ambientale 3) La comunicazione del territorio. I laboratori saranno realizzati da docenti esperti nelle materie trattate, in collaborazione con le organizzazioni cittadine partner della Summer School. I/le partecipanti verranno suddivisi in gruppi di circa 15 persone. Per tre pomeriggi consecutivi, ciascun gruppo seguirà lo stesso laboratorio di co-progettazione. La collocazione dei/delle partecipanti nei diversi gruppi laboratoriali avverrà sulla base delle loro indicazioni all’atto dell’iscrizione, oltreché sulla valutazione dei loro profili e delle lettere motivazionali. Ad organizzare l’evento è il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (UniCal), Liaison Office d’Ateneo (UniCal), Centro Interuniversitario di Ricerca “Ecologia Politica Società” (Università degli Studi di Pisa). In collaborazione con Arci Cosenza, Ass. Civica Amica, Ass. Coessenza, Ass. Santa Lucia, Ass. RiforMap, Ass. San Pancrazio, Auditorium Popolare Cosenza, Aula Studio Liberata, Comitato Piazza Piccola, Comitato Riforma-Rivocati, Cosenza Vecchia ’89, Fem-In cosentine in lotta, GAIA – Galleria d’arte indipendente autogestita, Istituto Comprensivo Spirito Santo, La Terra di Piero, Radio Ciroma.