Violenta rissa a Corigliano Rossano, tra bulgari e romeni finisce a sprangate: tre feriti, uno è grave – VIDEO

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Una violenta rissa è scoppiata questa sera intono alle 20 tra cittadini extracomunitari nella centralissima via nazionale, allo scalo di Corigliano.

Davanti a un locale pubblico, sul piazzale della chiesa di Santa Maria delle Grazie si sarebbero scontrati cittadini rumeni e bulgari.

Uno di questi è rimasto ferito gravemente a terra, colpito a sprangate. Dalle mani si è passati a far volare qualche bottiglia, fino alle spranghe.

Pare che il gruppo di cittadini bulgari stesse festeggiando un compleanno quando sono giunti sul posto due o tre cittadini romeni, a quanto pare non invitati. Da lì sarebbe scoppiato il finimondo con uno degli avventori rimasto gravemente ferito al collo, forse da una bottiglia rotta e sotto i colpi delle bastonate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e i sanitari del 118 che hanno accompagnato il più grave all’ospedale “Giannettasio”. Altri due sarebbero i feriti ma in modo lieve. I carabinieri hanno subito fatto scattare la caccia ai responsabili. (lu.la.)