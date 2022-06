Visitmediterraneo, l'idea giovane per il turismo nella Calabria rurale

il portale

TROPEA Sono due storie che si intrecciano, una riguarda tutti ed è notissima, l’altra – sconosciuta – appartiene ad un giovane ed è meritevole di racconto per essere anche “paradigmatica” della nostra regione.

La prima storia – che fa da prezioso contorno – è quella di uno dei luoghi più iconici della Calabria, un contesto fatto di suggestioni, di scenari, di realtà turistiche affermate e prospettive ancora da cogliere, è Tropea, perla del Tirreno, vera “cartolina” della Calabria che è e può essere ancor di più occasione di sviluppo e lavoro.

La seconda, che dicevamo paradigmatica, riguarda Vincenzo Scordo, giovane tropeano migrato nella lontanissima Australia.

Poco più di due anni fa rientra in Italia nelle settimane in cui il Covid genera paure e chiusure con l’Australia che inizia il lockdown più lungo al mondo; Vincenzo è bloccato ma, nel suo caso, lo stop si trasforma in movimento con un’idea di business che ha preso forma in Australia ma si trasforma in sostanza qui in Calabria.

L’occasione la fornisce un bando del Gal Terre Vibonesi a cui Vincenzo Scordo partecipa con progetto sulla promozione turistica ed il marketing territoriale delle aree rurali, quelle meno conosciute, con una estensione che abbraccia l’intero bacino Mediterraneo ed ha, ovviamente, nella Calabria il suo baricentro.

L’idea non riguarda il turismo dei grandi e grandissimi numeri ma quello consapevole e sostenibile dove il viaggio è sì scoperta ma soprattutto condivisione delle differenti culture; al centro ci sono luoghi, l’ambiente, la natura, il patrimonio culturale, le tradizioni anche enogastronomiche ma soprattutto le relazioni umane.

Accade così, come narrato dai turisti stessi, che sulla strada l’attraversamento di un gregge non sia un rallentamento del viaggio ma un orizzonte che si schiude sulla ruralità, sulla resilienza e su tradizioni che in certi luoghi sono ancora, e per fortuna, normalità che scandiscono il lento ma produttivo ritmo delle giornate.

Visitmediterraneo.com, questo l’indirizzo del portale, è una sorta di caleidoscopio all’interno del quale Vincenzo Scordo aggiunge percorsi, esperienze, dimensioni con l’obiettivo di trasformare il suo ritorno in Calabria in una ripartenza.

Al punto che al portale si aggiunge anche il “sogno” in parte già realtà di un albergo diffuso, localizzato in un piccolo comune dell’entroterra tropeano.