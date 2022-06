Benzina, tornano gli aumenti. La verde sopra i 2 euro al litro

i rincari

CATANZARO Non si ferma l’impennata dei prezzi di diesel e benzina. Negli ultimi due giorni anche in Calabria i prezzi sono tornati più vicini alla soglia critica dei due euro al litro. La verde in modalità self ha superato 1,90 euro al litro, mentre il diesel è arrivato a 1,831 euro al litro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio è aumentato a2,049, il diesel a 1,973. A determinare l’aumento dei prezzi del petrolio l’annuncio dell’embargo Ue sul prodotto russo, seppur differito di otto mesi, e la progressiva revoca delle restrizioni anti-Covid in Cina, che alimenta l’aspettativa di un aumento della domanda da parte di Pechino. Per ridurre l’impatto deirincari sulle tasche degli italiani, il governo studia nuove misure. La sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, ieri ha dichiarato che è «molto probabile» un nuovo intervento sulle accise per abbassare i prezzi medi dei carburanti.«Banalmente l’aumento dei prezzi fa anche aumentare il gettito dell’Iva, che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato, ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo», ha spiegato durante un’intervista su Rainews 24. L’ultimo taglio delle accise deciso dal governo, che ha ridotto la tassazione di 30,5 cent, è stato prorogato fino all’8 luglio 2022.