La vergogna del disabile picchiato a Cosenza. «Punire i responsabili»

il caso

COSENZA «Ieri pomeriggio a Cosenza, in corso Mazzini, un disabile mentale è stato picchiato, dopo essere stato oggetto di scherno. Una cosa vergognosa per la quale chiediamo giustizia». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. «Aldo come si chiama il disabile viene costantemente preso in giro da giovani e meno giovani. Ieri addirittura è stato picchiato e questa cosa è inaccettabile – aggiunge Loizzo – per cui confido nel lavoro della procura per individuare e punire l’autore di questo vile gesto».

Gli atti di bullismo contro “Alduzzo”

I fatti risalgono alla giornata di ieri. Un atto di bullismo in piena regola e nel centro della città, immortalato in un video che ha fatto – more solito – il giro tra chat e social. “Alduzzo”, molto conosciuto in città, è purtroppo oggetto da anni di episodi del genere. Ieri, su Facebook, molti cosentini hanno condiviso il post “Lasciate in pace Aldo” per richiamare l’attenzione sulla situazione dell’uomo e per chiedere un intervento a sua tutela da parte delle istituzioni.