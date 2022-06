Il Papa: vorrei andare a Kiev ma aspetto il momento opportuno

Il diario della guerra

“Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno”. Così Papa Francesco rispondendo a un bambino rifugiato ucraino, che gli domandava, durante un incontro nel Cortile di San Damaso, quando sarebbe andato a Kiev. Il Pontefice ha sottolineato che al momento la situazione non è sicura. La settimana prossima, ha poi annunciato, incontrerà rappresentanti del governo ucraino e parlerà anche di un possibile viaggio. Intanto, l’Ucraina ha annunciato la morte di quattro combattenti volontari stranieri. Nel dare la notizia, la Legione internazionale di difesa dell’Ucraina – una brigata ufficiale di volontari che combattono contro i russi – ha reso omaggio al “loro coraggio, alla loro memoria e alla loro eredità”. Lo riporta il Guardian. I quattro uomini venivano da Germania, Paesi Bassi, Australia e Francia. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della loro morte.