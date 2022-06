Altopiano del Poro, la linea di orizzonte che confina con il mare – VIDEO

i progetti

VIBO VALENTIA Quando si parla di agricoltura in Calabria ad emergere è, ovviamente, il dato produttivo e conseguentemente la capacità attrattiva che le aziende agricole “regalano” alla regione con la straordinaria ricchezza e varietà delle produzioni agroalimentari. Forse non è ancora sufficientemente considerato un altro decisivo contributo, che dovrebbe peraltro tradursi in un riconoscimento per l’agricoltura calabrese.

Sono infatti migliaia le aziende che continuando a vivere, pur con modeste dimensioni e produzioni destinate o all’autoconsumo o ai mercati locali, di fatto disegnano il paesaggio calabrese.

Pianure e soprattutto colline sono letteralmente “forgiate” dal lavoro degli agricoltori e sono 24 i distretti territoriali che, come evidenziato dall’ultima Relazione sull’Agricoltura realizzata dall’Arsac, connotano il panorama agricolo regionale.

Uno di questi distretti, l’altopiano del Poro, comprende il territorio di 30 Comuni ed è costituito da un gruppo montuoso ovoidale, compreso tra le pianure di S. Eufemia e Gioia Tauro, apparentemente spianato e con fianchi generalmente a gradoni.

Sul promontorio, complessivamente vasto circa seimila ettari, le fasce pianeggianti sono prevalentemente utilizzate a scopo cerealicolo, orticolo e zootecnico e recentemente non mancano i vigneti.

Uno dei territori che compongono l’altopiano è costituito dal versante collinare che va dalla Valle dell’Angitola, ai Piani degli Scrisi fino a toccare i confini della Piana di S. Eufemia e di Gioia Tauro.

Dell’altopiano, come evidenziato dallo stesso sostantivo, colpisce una delle sue caratteristiche e cioè i larghi ripiani ondulati che contribuiscono a disegnare una linea di orizzonte che spesso confina con il mare; è uno spettacolo della natura che nel territorio di Maierato, ad esempio, è arricchito dall’incessante e quotidiano lavoro degli agricoltori.

Lavoro che, come evidenziato, è spesso affidato a piccole realtà come quella di Filippo Maruccio, agricoltore per vocazione che grazie ad una iniziativa del GAL Terre Vibonesi è oggi in grado di prestare cura ed attenzione a lembi di terra che compongono il mosaico di colori e produzioni dell’Altopiano del Poro.