Locri, arrestato 49enne ricercato per rapina

I controlli

LOCRI Un pregiudicato romano è stato bloccato a Locri dagli agenti della Polfer. Si tratta di un 49enne che era ricercato per una rapina ed è stato sorpreso dagli agenti nella stazione ferroviaria locrese. In particolare, i poliziotti nel corso delle attività di controllo svolte all’interno della locale stazione hanno fermato l’uomo che, a seguito di accertamenti, hanno accertato che a suo carico era pendente un ordine di carcerazione per il reato di rapina.

Il quarantanovenne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale di Locri.